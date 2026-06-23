Adaya 19 Haziran tarihinde turist vizesi ile giriş yapan U.A., ‘Cinsel saldırı’ suçundan tutuklandı. Girne’de Sedat Semavi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir casinonun VİP bölümünde kasa önünde bir çalışanın kalçasını sıktığı iddiasıyla şikayet üzerine tutuklanan U.A., aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Zanlı teminat talebiyle dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Doğuş Alacan, zanlının 21 Haziran tarihinde saat 03.30 raddelerinde söz konusu casinonun kasa önünde çalışanın kalçasını sıktığını ve bu görüntülerin emare olarak alındığını ifade etti. Zanlının adaya 19 Haziran tarihinde 30 günlük turist vizesi ile giriş yaptığını kaydeden Alacan, zanlı U.A.’nın gönüllü ifade verdiğini, “Farkında değilim” diyerek kendini savunduğunu ifade etti.

Zanlının ülkede bağı olmadığına dikkati çeken Doğuş Alacan, yargılanıncaya kadar hükümsüz tutuklu cezaevine gönderilmesini talep etti.

Yargıç Mine G. Serden, zanlının işlediği suçun ciddiyetine vurgu yaparak davası görüşülünceye kadar 30 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.