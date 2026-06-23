Çatalköy’de akıl almaz olayda Kıskançlık krizine girdiğini iddia eden R.N., eşini ciddi şekilde darp etti, saçlarını makasla kesti. Şikayet üzerine tutuklanan zanlı, teminat talebiyle dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Girne Adli Şubede görevli polis memuru Teyfik Emin Esergül, zanlının ‘ciddi darp’ suçundan tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlı R.N.’nin eşi ile 20 Haziran tarihinde evlerinin yatak odası kısmında, kıskançlık yüzünden tartıştıkları esnada zanlının müştekiyi tokatlayıp yumrukladıktan sonra doğal saçlarını makasla kestiğini anlattı.

Şikayetin müşteki tarafından yapıldığını, zanlının 11 Haziran tarihinde, aile ikamet iznini iptal ettirerek, çalışma iznine başvurduğunu kaydeden polis şikayetin devam ettiğini belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, uygun bir teminat talebinde bulundu. Yargıç Mine G. Serden, zanlının davası görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.