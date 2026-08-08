Lefkoşa’nın Taşkınköy bölgesindeki Metropol Süpermarket’te geçtiğimiz Pazartesi günü 22 yaşındaki Zhanerke Abdrazakova isimli genç kadını bıçakla ağır yaralayan 31 yaşındaki isminin baş harfleri M.B.K dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Yargıç Şevket Gazi huzurunda görüşülen duruşmada zanlıya, “Taammüden Adam Öldürmeye Teşebbüs”, “Ağır Yaralama” ve “Kanunsuz Bıçak Taşıma” suçlamaları yöneltildi.

Mahkemede soruşturmayla ilgili bulguları aktaran polis, zanlı ile Kırgızistan uyruklu Zhanerke Abdrazakova’nın 2026 yılının Ocak ayında tanıştığını ve Türkiye’de bir süre birlikte olduklarını söyledi.

Zanlının, Zhanerke Abdrazakova’nın gece kulübünde çalışmasını istemediğini ve onunla geleceğe yönelik hayat kurma çabaları içerisine girdiğini belirten Polis, zanlının, Zhanerke Abdrazakova’nın KKTC’ye gelerek bir gece kulübüyle sözleşme yaptığını öğrenmesi üzerine 30 Temmuz’da adaya geldiğini kaydetti.

Zanlının plan dahilinde 31 Temmuz’u 1 Ağustos’a bağlayan gece Zhanerke Abdrazakova’yı Girne’de kaldığı villaya gelmeye ikna ettiğini ve karşısına çıktığını ifade eden polis, Zhanerke Abdrazakova’nın burada zanlıyı reddettiğini ve patronu vesilesiyle oradan ayrıldığını söyledi.

Polis, zanlının 3 Ağustos pazartesi günü Türkiye’ye dönmek için KKTC Havalimanı’na gittiğini ancak daha önce elde ettiği Zhanerke Abdrazakova’nın çarşıda olduğu bilgisiyle uçağa binmeyerek Ortaköy’e gittiğini belirtti. Polis, zanlının Abdrazakova’yı beklerken onu öldürmeye karar verdiğini, Ortaköy’de bir iş yerinden 23 santimetre uzunluğunda bıçak satın aldığını aktardı.

Zanlının daha sonra Abdrazakova’nın Taşkınköy’deki bir süpermarkette olduğunu öğrenerek peşine düştüğünü ve burada Abdrazakova’yı muhtelif yerlerinden öldürmek kasti ile bıçaklayarak ağır yaraladığını belirten polis, zanlının olay yerinde bulunan vatandaşların tepkisi üzerine aynı bıçakla kendisini de boğazı ve başka yerlerinden yaralayarak intihar girişimde bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının markette baygınlık geçirmesinin ardından olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldığını ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Servisi’nde gördüğü tedavinin ardından taburcu olarak önceki gün mahkemeye çıkarıldığını hatırlattı.

Zanlının bıçakla; baş, boyun, göğüs ve karın bölgelerinden birçok kez yaraladığı Zhanerke Abdrazakova’nın olayın ardından kaldırıldığı hastanede entübe edildiğini ve iki kez ameliyata alındığını söyleyen polis, dün sabah edindiği bilgiye göre Abdrazakova’nın durumunun stabil olduğunu belirtti.

Zanlının önceki gün Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde muayene edildiğini ve doktorların zanlıyı dün tekrar görmek istediklerini kaydeden polis, zanlının gönüllü ifade vererek suçlarını itiraf ettiğini de ekledi.

Soruşturma sürecinde 30’un üzerinde ifade elde edildiğini, cep telefonları ve güvenlik kamerası görüntülerinin temin edildiğini, saldırıda kullanılan bıçak ile çeşitli materyallerin emare olarak alındığını kaydeden polis, kan örneklerinin DNA analizi için Ankara’ya gönderildiğini ve toplanan parmak izlerinin Polis Genel Müdürlüğü’nde incelemede olduğunu ifade etti.

Dün itibariyle ifadesine başvurulacak 10 tanık bulunduğunu, cep telefonlarının incelenmesinin ardından ortaya çıkacak kanıtların önemli olduğunu belirten polis, soruşturmanın devam ettiğini ve zanlının serbest kalması durumunda soruşturmaya müdahale etme olasılığından 7 gün daha tutukluluk talep etti.

Duruşmada hazır bulunan Avukat Aslı Seldağ, talep edilen süreye itiraz etmedi ancak polise sorular yönelterek, bazı iddialarda bulundu.

Seldağ, zanlının banka dökümleriyle ilgili herhangi bir tespit olup olmadığını sorarak, zanlının birlikte oldukları süre boyunca Zhanerke Abdrazakova’ya tehdit ve duygu sömürüsüyle 1 milyon 500 bin TL para aktardığını iddia etti.

Zanlının psikolojik geçmişiyle ilgili tespit yapılıp yapılmadığını da soran Seldağ, zanlının İstanbul’da da psikolojik tedavi gördüğünü ve her gün kullanması gereken ilaçlar olduğunu söyledi.

Mahkeme, zanlının 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.