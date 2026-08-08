Ülkede izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen 14 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, kaçak yaşamla mücadele çerçevesinde Polis ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ülkede izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen 14 kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

-Gönyeli'de 24 yaşındaki genç kurtarılamadı

Gönyeli’de sakin Abdelhakam Eidris Awadelkarim Aatif (E-24), dün gece saat 23.45'de yaşamına son vermeye teşebbüs etti ve akabinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbanoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak, yapılan müdahalenin ardından Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındı.

Adı edilen, yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah saat 02.30 sıralarında yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.

-Çatalköy’de kanunsuz silah: 2 tutuklu

Çatalköy’de faaliyet gösteren bir eğlence mekanında müşteri olarak bulunan M.U.’nun (E-26) 7,65 mm çapında tabancayı kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.G. (E-21) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Girne’de uyuşturucu

Girne’de, bugün saat 01.10 sıralarında, Namık Kemal Caddesi üzerinde, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik ekipleri tarafından yapılan trafik denetimi sırasında kontrol maksatlı durdurulan Y.I.’nın (E-22) şüpheli hareketleri üzerine aracında yapılan aramada, 0.6 gr ağırlığında hintkeneviri bulunarak, emare olarak alındı. Y.I tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

-Marketten hırsızlık

Girne’de marketten 301,99 TL'lik içki ve bir paket sigara çalan A.İ.G (E 62) ile Demirhan’daki marketten 900 TL değerinde 2 kutu tıraş bıçağını çalan L.K (E-64) tutuklandı. Soruşturmalar devam ediyor.

-Girne’de sarhoşluk

Girne’de bu sabah Ecevit Caddesi üzerinde, R.F.T. (E-28), 238 mlgr alkollü içki tesiri altında sarhoş bir vaziyette bulunduğu sırada çevreye rahatsızlık vermekten tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Alayköy’de araç yangını

Alayköy’de bu sabah seyir halinde bulunan FL 667 plakalı aracın motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu meydana gelen yangın sonucu araç tamamen yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, soruşturma devam ediyor.