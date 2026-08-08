Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda kaza yapan alkollü sürücü yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, kaza dün 08.00 sıralarında 60 miligram alkollü Aziz Durmaz'ın (E-55), yönetimindeki HK 939 plakalı salon araçla Çanakkale Göleti yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkması ve 2 metre derinliğindeki banket içinde takla atması sonucu meydana geldi.
Yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından sağ omuz, kaburga ve belinde kırık teşhisiyle ortopedi servisinde gözetim altına alındı.
(RU/TUĞ)