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Metehan’da aracında gümrüğe beyan edilmemiş balık, tavuk ve et ürünleri tespit edilen kişiye para cezası...
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Halkın Sesi
09.08.2026 - 12:01
Okunma Süresi: 1 Dk
Editörün Seçtiği
Göçmenköy, Gençleri ilk devrede devirdi
Editörün Seçtiği
Gençlik Gücü, MTG’yi farklı geçti
Editörün Seçtiği
Ünlü müzisyenin eşine bıraktığı miras gündem oldu
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Halkın Sesi
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