STAT: Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu

HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Özcan Sultanoğlu

Antalyaspor: Kenan Piric-Bünyamin Balcı, Veysel, Thalisson, Güray Vural, Petrusenko(Dk. 66 Samudio), Kaluzinski, Soner(Dk. 10 Safuri), Van de Streek(Dk. 83 Amar Gerxhaliu), Larsson(Dk. 82 Milosevic), Gaich(Dk. 66 Djenepo).

Eyüpspor: Berke Özer, Vezo, Robin Yalçın(Dk. 73 Emre Akbaba), Claro, Caner(Dk. 63 Umut Meraş), Melih Kabasakal, Tayfur Bingöl, Halil Akbunar(Dk. 63 Emre Mor), Ahmed Kutucu(Dk. 85 Dorukhan Toköz), Ampem, Mame Thiam.

SARI KARTLAR: Veysel Sarı, Thalisson (Antalyaspor), Vezo, Tayfur Bingöl (Eyüpspor)

GOLLER: Dk. 48 Safuri (Antalyaspor), Dk. 32 Mame Thiam, Dk. 35 Mame Thiam(P), Dk. 41 Ahmed Kutucu, Dk. 62 Ampem (Eyüpspor)

Antalyaspor, Süper Lig'in 18'inci haftasında sahasında oynadığı maçta Eyüspor'a 4-1 yenildi.

3'üncü dakikada Eyüpspor'da Ahmet Kutucu'nun ceza alanı dışından sert vuruşu kalecide kaldı.

6'ncı dakikada savunmanın hatasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Güray Vural'ın vuruşunu kaleci Berke Özer ayaklarıyla kurtardı. Boşta kalan topu önünde bulan Van de Streek, pasını verdiği Gaich'in ceza alanı içerisindeki kötü vuruşu yandan auta çıktı.

32'nci dakikada kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Caner Erkin'in ortasında ön direkte Vezo kafayla topu altı pas içerisine çevirdi. Boşta kalan topa Mame Thiam'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

35'inci dakikada ceza sahası içinde kısa düşen pasta Thalisson, topa hamle yapan Halil Akbunar’ı düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mame Thiam meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2

41'inci dakikada sol kanattan ceza alanı içerisine çevrilen topu penaltı noktasının arkasında kontrol eden Ahmed Kutucu'nun dönerek yaptığı vuruş savunmaya da çarparak ağlara gitti:0-3

45'inci dakikada Vezo'nun ceza alanı dışından sert vuruşu kale direğinin dibinden az farkla auta çıktı.

48'inci dakikada Antalyaspor'da Van de Streek'in sağ ayağının dışıyla müthiş pasında ceza alanı içerisi penaltı noktasında topu kontrol eden Safuri'nin vuruşu kaleci Berke'nin bacak arasından ağlarla buluştu:1-3

58'inci dakikada ceza alanı içerisi sağ çaprazı altı pas üzerinde topu önünde bulan Gaich'in vuruşu kaleci Berke'nin müdahalesiyle üstten kornere gitti.

62'nci dakikada orta sahadan Thiam'ın derinlemesine pasını kontrol eden Ampem, kaleciyi de geçerek topu boş kaleye gönderdi:1-4

66'ncı dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda kale önünde topu önünde bulan Van de Streek'in kafa vuruşunu kaleci Berke uzanarak kornere çeldi.

Mücadele deplasman ekibinin 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.