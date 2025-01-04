Süper Lig ekiplerinden Cihangir Gençlik Spor Kulübü, teknik direktör Toygar Davulcu yönetiminde ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya’da kamp yapıyor.

Cihangir’in Yenicami’den satın alma opsiyonu ile kiraladığı Fikret Yağcıoğlu ve Ali Bayır’da bugün kampa dahil oldu.

Başkan Hüseyin Karavezirler ile bazı yöneticilerinde katıldığı Cihangir’in yurt dışı kampı 8 Ocak Çarşamba günü tamamlanacak.

Ligin ilk devresini 31 puanla lider Değirmenlik’in 5 puan gerisinde tamamlayan Cihangir ikinci devrede zirve yarışından kopmak istemiyor.