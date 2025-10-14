Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne bağlı faaliyet gösteren Evkaf İyilik Gönüllüleri Ekibi, geçtiğimiz günlerde İsveç Büyükelçiliği yetkilileriyle anlamlı bir buluşma gerçekleştirdi.

Gerçekleşen görüşmede, Evkaf İyilik Gönüllüleri Ekibinin bugüne kadar yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri, toplum yararına gerçekleştirdikleri etkinlikler ve gönüllülük esasıyla yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Genç gönüllüler, özellikle dezavantajlı gruplara yönelik destek faaliyetleri, çevre duyarlılığı projeleri ve eğitime katkı sağlama yönünde yürütülen faaliyetleri paylaştı.

İsveç Büyükelçiliği yetkilileri, gönüllülük temelli bu çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, toplumsal dayanışmanın artırılması adına yapılan bu tür faaliyetlerin önemine vurgu yaptı. Görüşmede, ilerleyen dönemlerde yapılabilecek olası iş birlikleri ve ortak projeler de gündeme geldi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, yüzyıllardır süregelen vakıf kültürünü temel alarak hem genç kuşakları sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeye teşvik etmekte hem de uluslararası düzeydeki iş birliği fırsatlarını değerlendirmeyi sürdürmektedir.