Basın-Sen yaptığı yazılı açıklamada, TAK Yönetim Kurulu ve TAK Müdürü’nün boşalan iki amirlik pozisyonu için emekliliklerine 3-4 ay kalan iki personeli sınavsız görevlendirdiğini belirterek, ajansta geçmişte de sınav sonuçlarına göre değil, kurum içinde “Yerleşik feodal ilişkiler” üzerinden atama ve görevlendirme yapıldığı savunuldu. Açıklamada, TAK Yönetim Kurulu ve TAK Müdürü’nün, benzer bir kararın altına imza attığı öne sürüldü.

Açıklamada, boşalan amirliklerden biri için Kamu Hizmeti Komisyonu’ndan halihazırda yetki almasına rağmen yönetimin bu pozisyon için sınav açmayarak, görevlendirme yaparken ise bir önceki sınavda en yüksek puanı alan personeli tercih etmeyerek, “Keyfiyetle” hareket ettiği savunuldu.

Basın Emekçileri Sendikası’nın, bahse konu amirlik pozisyonlarına getirilen çalışanların şahsiyetleri üzerinden bir değerlendirme yapmasının söz konusu olmadığı ifade edilen açıklamada, “Bu iki meslektaşımız, çok uzun yıllardır kurum bünyesinde, özveriyle görevlerini yürüten ve sahip oldukları donanımla, o makamları hak eden kişilerdir.” denildi.

Söz konusu kişilerin emekliliklerine az süre kala yapılan görevlendirmenin bu kişilere “Maddi ve manevi imtiyaz sağlayacağı” savunulan açıklamada, Basın-Sen’in örgütlü olduğu TAK’ta yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.

Açıklamada, Basın-Sen’in TAK’ı ziyaret ederek, TAK Müdürü Gürdallı’dan bilgi aldığı, görevlendirmeler konusunda çalışanların yaşadığı huzursuzluğun aktarıldığı ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu duruma sessiz kalmamız mümkün değildir. Terfi alan personelin kim olduğundan bağımsız olarak, bu aleni bir imtiyazdır ve örgütlü olduğumuz bir iş yerinde böylesine bir imtiyazın yaşanması tarafımızca kabul edilemezdir.”

Açıklamada, sendikanın kendi üyeleri için hak ettiklerinin ötesinde bir talebinin hiçbir zaman olmadığı ve bundan sonra da olmayacağı belirtilerek, şöyle denildi:

“Tek beklentimiz, üyemiz olsun ya da olmasın, TAK’ta çalışan tüm meslektaşlarımızın adil ve eşit bir şekilde çalışmaları ve yarışmalarıdır. Talebimiz, bu yönde gerekli adımların derhal atılmasıdır. Sendika olarak sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz.”