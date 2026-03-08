AKSA SÜPER LİG

Doğan T. Birliği – Lefke: 3 – 0

C. B. Gençlik Gücü – Dumlupınar: 0 – 1

Karşıyaka – Gönyeli: 2 – 2

Yenicami – Esentepe: 1 – 3

Cihangir – Yeniboğaziçi: 2 – 0

Mağusa T. Gücü – Çetinkaya: 4 – 0

A. Yeşilova – K. Kaymaklı: 2 – 1

Mormenekşe – Mesarya: 2 – 2

AKSA BİRİNCİ LİG

DND L. G. Birliği – Türk Ocağı: 3 – 1

Düzkaya – Hamitköy: 2 – 0

Değirmenlik – Lapta: 1 – 0

Aksa Futbol Ligleri 21. Hafta programı
Aksa Futbol Ligleri 21. Hafta programı
İçeriği Görüntüle

Aslanköy – Yalova: 2 – 0

K. Karadeniz 61 – Baf Ülkü Yurdu: 0 – 1

Binatlı – S. Geçitkale: 3 – 1

Maraş – Atoll Kozanköy: 2 – 1

Göçmenköy – M. H. Yılmazköy: 2 – 3