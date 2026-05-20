Dikmen’de, Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat Müdürlüğü’nde görev başındayken, önceki sabah 07.30 sıralarında geçirdiği ani rahatsızlık sonucunda yaşamını yitiren 47 yaşındaki Mehmet Korkmaz'a otopsi yapıldı. Korkmaz'ın ölüm nedeninin “kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” olduğu açıklandı.

Korkmaz, ani bir rahatsızlık üzerine ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı, yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Görevi başında fenalaşarak hayatını kaybeden Özel Harekat Polisi Mehmet Korkmaz dün son yolculuğuna uğurlandı.

Polis teşkilatını yasa boğan acı kaybın ardından gerçekleştirilen cenaze töreninde duygu dolu anlar yaşandı.

Korkmaz için dün önce görevi yeri olan Dikmen’de, Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Korkmaz’ın cenazesi görev arkadaşları tarafından omuzlarda son kez görev yaptığı müdürlüğe getirildi. Törende görev arkadaşlarının Korkmaz’ın naaşına verdiği son selam, katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

Özel Harekat Müdürlüğündeki törenin ardından Mehmet Korkmaz, köyü Derince’de kılınan ikindi namazının ardından Derince Mezarlığına defnedildi.

Şehit Polis Memuru Mehmet Korkmaz'ın naaşının sarılı olduğu bayrakla fotoğrafı, 5’inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından oğluna teslim edildi.

Cenaze töreninde Korkmaz’ın babasının sözleri yürekleri dağladı.

Acılı baba “Bugün bunun için mi burda olacaktık? Oğlumun hakkını yediler zoruma gidiyor” diye feryat etti.