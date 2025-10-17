KKTC’de inşaat faaliyetinde bulunan kişilere yönelik uluslararası abluka genişliyor.

2023’te KKTC vatandaşı yapılan İranlı iş insanı, Rumların şikâyeti sonucu Fransa’da havalimanında gözaltına alındı.

KKTC vatandaşı İran asıllı iş insanı Behdad Jafari, Fransa’nın Nice Havalimanı’nda Kıbrıs Rum makamlarının şikâyeti sonucu Fransız polisi tarafından önceki gün gözaltına alındı.

Jafari, kuzeydeki Rum mülklerine bağlı olarak sorun yaşayan kişiler listesine eklenmiş oldu. Ailesi, Jafari’nin siyasi bir nedenle alıkonulmasına tepki gösterirken, KKTC’deki faaliyetlerinden dolayı uzun süre alıkonulmasından endişe ediyor.

DAÜ mezunu olan ve 2023 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla KKTC vatandaşı olan Behdad Jafari, merkezi Yeniboğaziçi’nde bulunan Isatis adlı şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını yapıyor.

2015’TE KURULDU

Behdad Jafari’ye ait Isatis Construction Limited, 2015 yılında KKTC’de kuruldu. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren şirket, ağırlıklı olarak Gazimağusa ve Yeniboğaziçi’nde inşa ettiği daire ve villalarla öne çıkıyor. Yabancılara yönelik mülk satışlarıyla bilinen şirketin bugüne kadar 5 binden fazla müşteriye ulaştığı belirtiliyor. “Hayal edebiliyorsanız, inşa edebiliriz” sloganıyla faaliyet gösteren şirketin internet sayfasında, 11 proje ve 350 mülkün tamamlandığı bilgisine yer veriliyor. Jafari ile ilgili bundan sonraki hukuki sürecin nasıl ilerletileceği henüz bilinmiyor.

KKTC vatandaşı İran uyruklu iş insanı Behdad Jafari’nin, Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarının şikayetiyle Fransa’nın Nice kentinde havaalanında tutuklanması Rum basınında geniş yer buldu.

Güney'de yayımlanan Politis gazetesi: “Kıbrıs Rum Taşınmazlarının Suiistimaline İlişkin Bir Tutuklama Daha – Sahte Devletin ‘Kimlik Kartına’ Sahip İranlı Fransa’nın Nice Kentinde Tutulandı” başlıkları altında verdiği haberinde, "Fransız makamların, hakkında AB tutuklama kararı bulunan ve KKTC vatandaşı olan İran asıllı Befdad Jafari’yi Nice havaalanında tutukladıklarını" yazdı.

Gazete, Jafari hakkında, Kıbrıslı Rum makamların, KKTC’deki eski Rum taşınmazlarının "yasadışı kullanımı ve suiistimali" gerekçesiyle tutuklama emri çıkardığını belirtti.

Haberde, Jafari’nin sosyal medya hesaplarında ise İskele, Gazimağusa ve Boğaz bölgelerinde inşaat, emlak alım satım işi yapan “Isatis Construction Limited” şirketinin sahibi olduğu ifade edildi.

Şirketin internet sayfasındaki bilgileri de aktaran gazete, Jafari’nin tutuklanma haberinin gelmesinin ardından ise Rum makamların, Jafari’nin Kıbrıs’a iadesi için prosedürleri başlattıklarını vurguladı.

Gazete ayrıca, Jafari’nin tutuklanmasının KKTC iş dünyasında "endişelere" yol açtığını, Kıbrıs Türk yayın organlarında ise, Jafari’nin şirketinin, Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan Simon Aykut’un “Afik” şirketiyle işbirliği yaptığına dair haberlerin çıktığını belirtti.

Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Jafari’nin Tutuklanması AB Tutuklama Kararıyla” başlığı altında verirken, Jafari hakkında AB tutuklama kararının 24 Ocak 2025 tarihinde Europol tarafından verildiğini yazdı.

Gazete, Rum Haber Ajansı’nın elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, Jafari için ilk olarak yerel, akabinde ise AB tutuklama kararı alındığını ve Jafari’nin İstanbul’dan ayrılışı sonrasında tutuklandığını belirtirken, Jafari hakkında uluslararası bir tutuklama kararının olmadığını vurguladı.