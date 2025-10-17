Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) Mağusa Şubesi’nde yürütülen soruşturma kapsamında, kurum çalışanları Deniz Saltuk Gürmanoğlu ile Toner Tanözü bir kez daha mahkemeye çıkarıldı. 2016–2019 yılları arasında Kıb-Tek'e ait Pay Point noktası üzerinden yapılan ve o dönem memlekette adeta infial yaratan yarım milyon TL'lik vurgun olayı, yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

KIB-TEK Mağusa Şubesi’nde yapılan incelemelerde ortaya çıkan bulgular üzerine dosya, 29 Ağustos 2025 tarihinde Mali Şube’ye devredildi. Mali polislerin soruşturmaya dahil olmasıyla birlikte zanlılar, bu kez ilk kez işledikleri suçlardan resmi olarak itham edildi. Mahkemede gerçekleşen ikinci teminat duruşmasında, zanlılara yönelik yeni suçlamalar okundu.

“Sahte belgeler ve hileli hesaplar ortaya çıktı” Duruşmada olguları aktaran Mali Şube'de görevli polis, zanlıların yasaya aykırı şekilde belge düzenlediklerini, bu belgeleri tedavüle sürdüklerini ve Pay Point noktalarından alınan paralar üzerinde hile yaptıklarını belirtti. Polis olguları mahkemede şu ifadelerle aktardı: “Yasaya aykırı şekilde hazırlanan tutanaklar ve sahte belgeler tedavüle sürülmüştür. Pay Point noktalarından alınan paralar üzerinden hesaplarda hile yapılmıştır. 2016–2019 yılları arasında toplamda 479 bin 140 TL sirkat edilmiştir.”

Mahkemede sunulan şahadetleri değerlendiren Yargıç, zanlıların 10’ar bin TL nakdi teminat yatırmaları ve 100 bin TL’lik kefalet senedi imzalamaları koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Kıb-Tek Mağusa Şubesi’nde görev yapan Deniz Saltuk Gürmanoğlu ile Toner Tanözü, 2016–2019 yılları arasında KIB-TEK’e ait Gazimağusa Pay Point noktasında tahsil ettikleri paraları zimmetlerine geçirmekle suçlanmıştı.

Her iki zanlı da o dönemde “kamu görevlisi tarafından sirkat” suçundan sorgulanmış, mahkeme tarafından teminata bağlanarak tutuksuz yargılanmalarına karar verilmişti. Olay, yapılan denetimlerin ardından yeniden gündeme geldi ve 29 Ağustos 2025 tarihinde Mali Şube’nin devreye girmesiyle kapsamlı bir soruşturma süreci başlatıldı.