Yapay zeka, manipülasyon ve medya okuryazarlığının gazeteciler ve akademisyenler tarafından ele alınacağı etkinlik düzenleniyor.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ile İnsan Hakları Platformu’nun organizatörlüğünde; Kıbrıs Gazeteciler Sendikası, Fact-Check Cyprus (Cyprus University of Technology) ve Barış İçin Araştırma ve İletişim Merkezi’nin (Doğu Akdeniz Üniversitesi) katkısıyla düzenlenen Yapay Zeka, Manipülasyon ve Medya Okuryazarlığı Zirvesi, Avrupa Birliği finansmanıyla 25 Nisan Cumartesi günü ara bölgedeki Ledra Palace Otel’de gerçekleştirilecek.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nden verilen bilgiye göre, Türkçe, İngilizce ve Yunanca simultane çeviri desteğiyle düzenlenecek zirve, 09.30-15.30 saatleri arasında yapılacak.

Zirve; Avrupa, Yunanistan, Türkiye ile Kıbrıs’ın kuzeyi ve güneyinden akademisyenleri ve gazetecileri bir araya getirerek, yerel ve uluslararası düzeyde diyalog, bilgi paylaşımı ve iş birliği oluşturmayı amaçlıyor.

Yapay Zeka, Manipülasyon ve Medya Okuryazarlığı Zirvesi, yapay zeka ve algoritmaların medya üzerindeki etkilerini ele alan; manipülasyon ve dezenformasyon tekniklerine ilişkin farkındalığı artırmayı ve medya okuryazarlığı becerilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Zirveye katılım için önceden kayıt yapılması gerekiyor. Sınırlı sayıda katılımcının kabul edileceği zirveye kayıt yaptırmak isteyenlerin https://forms.gle/pkEkzkmqP93jJ6Dr9 sitesi üzerinden form doldurması gerekiyor.