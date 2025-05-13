Girne-Lefkoşa Anayolu üzerinde Boğazköy Kavşağı mevkiinde dün saat 11:00 sıralarında, bir otobüste meydana gelen yangın, korku dolu saatler yaşattı.

Şevket Debreli’nin kullanımındaki TRF 379 plakalı otobüste, Lefkoşa istikametine doğru seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen otobüsün sol iç kısmındaki elektrik sistemlerinin kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

Bir anda alevler içinde kalan otobüsteki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sonucu, aracın üç metrelik tavan kısmı ile 25 adet koltuğu tamamen, 22 adet koltuğu ise kısmen yanarak zarar görürken, çıkan ısıdan dolayı ise otobüsün arka ile 3 adet yan camları patlamış ve iç kısımları da kullanılmaz hale geldi.