Eski eşiyle yaşadığı tartışmada darp ve WhatsApp üzerinden rahatsızlık iddiasıyla yargılanan isminin baş harfleri A.Ö., 10 bin TL kefaletle serbest bırakıldı.

Mahkemeye olayla ilgili bulguları polis memuru aktardı.

Polis, zanlı A.Ö.’nün, 30 Mayıs 2026 tarihinde, evine çocuklarını almak için gelen eski eşiyle tartıştığını ve kolunu sıkmak suretiyle darp ettiğini söyledi. Zanlının, eski eşine WhatsApp’tan da mesaj atarak rahatsız ettiğini belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını aktardı ve zanlının teminata bağlanmasını talep etti. Yargıç Evren Mürsel, zanlının 10 bin TL nakdi kefalet ödemesi yönünde emir verdi.