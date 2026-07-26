Evinde yavru timsah ve canlı mermi bulunan kişi tutuklandı
Evinde yavru timsah ve canlı mermi bulunan kişi tutuklandı
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Trafik can almaya devam ediyor.
Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre 14.07.2026 tarihinde, Aydınköy’de Laleli Sokak üzerinde, Muhittin BODALOĞLU (E-54) yönetimindeki UT 305 plakalı çift kabin araç ile dikkatsizce geri geri seyrettiği sırada çarptığı yaya Necibe YILMAZ (K-85), tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.