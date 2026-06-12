Hamitköy’de Aldatma iddiası nedeniyle yaşanan katle teşebbüs olayında 3 kişi tutuklandı. 39 yaşındaki bir kadın, kullanımındaki aracı öldürmek kastıyla bir erkek şahıs üzerine kasten sürdü ve çarparak katle teşebbüs etti.

Önceki gece saat 23.00 sıralarında, Hamitköy’de bir arazi içerisinde, “eşi ile görüştüğü” gerekçesiyle aralarında yaşanan tartışma sonucu 37 yaşındaki isminin baş harfleri U.D. olan erkek ile 39 yaşındaki isminin baş harfleri

O.E. adlı erkek ile kavga etti.

Bu sırada eski eşi O.E.’nin, U.D.’nin eşi ile görüştüğü gerekçesiyle, 39 yaşındaki isminin baş harfleri M.K. adlı kadın, kullanımındaki aracı öldürmek kastıyla O.E.’nin üzerine kasten sürdü ve çarparak, katle teşebbüs etti, O.E.’nin göz kemiği orta duvarının kırılmasına sebep oldu.

Olayda tüm şahıslar tutuklandı.

Kavganın ardından tutuklanan isimlerinin baş harfleri M.K., U.D. ve O.E. dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran Polis Memuru İpek Üzüm, olayın 10 Haziran 2026 tarihinde saat 23.00 sıralarında Lefkoşa Hamitköy’de, Atatürk Caddesi üzerindeki boş bir arazide meydana geldiğini söyledi.

Polis, U.D.’nin eşi M.U. adlı kadının O.E. ile buluşup görüştüğünü öğrenmesi üzerine iki erkek arasında kavga çıktığını belirtti.

U.D. ile O.E.’nin birbirlerine elleri ve ayaklarıyla vurduklarını, ardından makul bir mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiklerini ve uygunsuz tavır ve hareketlerde bulunduklarını ifade etti.

Polis, zanlı M.K.’nin ise eski eşi O.E.’nin M.U. ile görüştüğü gerekçesiyle çıkan kavga sırasında, kullanımındaki araçla O.E.’ye kasten çarptığını söyledi. M.K.’nin, aracının ön kısmıyla O.E.’ye vurması sonucu O.E.’nin göz kemiğinin orta duvarında kırık oluştuğunu ve vahim şekilde yaralandığını belirten polis, zanlının "katle teşebbüs" suçundan tutuklandığını kaydetti.

Olayın ardından üç zanlının da tutuklandığını söyleyen polis, soruşturmanın devam ettiğini, olayla ilgili iki görgü tanığının ifadesinin alındığını, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ile alınacak ek ifadeler bulunduğunu belirterek zanlıların bir gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı U.D ise., “Namusum için kavga ettim. Karımı ve adamı aracın yanında bir birbirlerine sarılırken yakaladım. Karıma vurmadım” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, soruşturmanın selameti açısından zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.