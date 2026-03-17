Motor sporlarının merkezi olan NEU Event Park, 2026 sezonuna damga vuran büyük organizasyonunu başarıyla tamamladı. Drift NEU tarafından düzenlenen ve sportif yönetimi KKTOK tarafından üstlenilen Drift NEU Drift Challenge, 13–14–15 Mart tarihlerinde NEU Event Park’ta gerçekleştirilen yarışlarla büyük bir heyecana sahne oldu.

8 farklı ülkeden ve 52 pilotun piste çıktığı organizasyonda üç gün boyunca hız, teknik ve adrenalin dolu mücadeleler yaşandı. Zaman zaman etkili olan yağmura rağmen drift tutkunları tribünleri doldurdu. Motor sporları severler, dünyanın önemli drift pilotlarını Kıbrıslı sporcularla aynı pistte izleme fırsatı buldu.

Challenge’da Dünya Yıldızları Pistteydi

Organizasyonun en dikkat çeken mücadelelerinden biri Drift NEU Drift Challenge kategorisinde yaşandı. Dünya drift sahnesinin önemli isimlerinin yer aldığı yarışta İrlandalı pilot Duane McKeever zirveye çıktı.

Conor Falvey ikinci sırayı alırken, Alan Hynes üçüncü oldu.

Semi Pro’da Genç Yetenek Rüzgar Okman

Genç pilotların mücadele ettiği Semi Pro kategorisinde ise başarılı performansıyla Rüzgar Okman birinciliği elde etti.

Ahmet Kasap ikinci olurken, Serden Şenel üçüncü sırada yer aldı.

Pro Kategorisinde Bozbeyli Şampiyon

Organizasyonun en güçlü rekabetinin yaşandığı Pro kategorisinde ise şampiyonluk Celal Bozbeyli’nin oldu.

Finalde Akay Akbil ikinci sırayı alırken, Celal Erülkü üçüncü olarak podyuma çıktı.

Drift NEU Motor Sporlarının Merkezi Olmaya Devam Ediyor

NEU Event Park’ta gerçekleştirilen organizasyon, uluslararası pilotların katılımı ve yoğun seyirci ilgisiyle motor sporlarının her geçen yıl büyüdüğünü bir kez daha gösterdi. Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren pilotlara kupaları takdim edildi.