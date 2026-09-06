BTM Birinci Lig ekibi Binatlı cumartesi günü yaptığı açıklamada 1. Lig’e katılacak olan takımın geçtiğimiz sezon küme düşen Binatlı ile Yalova arasında oynanacak final niteliğindeki müsabakayı kazanan taraf olması yönünde KTFF’ye başvuru yapma hazırlığındaydı. Kulüp başkanı Nahit Kamer tarafından yapılan açıklamada bu talepten vazgeçildiği duyuruldu.

KAMER: TALEPTE BULUNMAYACAĞIZ

Kulüp Başkanı Nahit Kamer imzasıyla yapılan resmi açıklamada, Kozanköy’ün çekilmesi sonrası oluşan süreçte üst lige terfi için herhangi bir talepte bulunmayacakları kamuoyuna duyuruldu. Yapılan açıklama şöyle:

“Kozanköy’ün ligden çekilmesi ile oluşan sosyal medya yazılarına bir son verme adına, gelişen sürecin son bulması için bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur.

2025-2026 sezonu içerisinde vermiş olduğumuz mücadele neticesinde başarısız olmuş ve bölge kulüplerimizden dost camiamız Yalova Spor Kulübü ile birlikte bir alt lige düşmüştük.

Bunun neticesinde oluşan süreçte, Kozanköy Spor Kulübü maddi zorluklar neticesinde lige katılmayacağını belirtmiştir. Bu açıklama sonrası federasyonun kararı zaten şekillenmiş olup, Binatlı Yılmaz Spor Kulübü olarak bir üst lige bu şekilde bir terfiye kulüp olarak hem ekonomik hem de süreç kısa olmasından ötürü böyle bir talepte bulunmayacağımızı kamuoyuna bildirmek istiyoruz.

Ezeli rakibimiz, ebedi dostumuz Yalova’nın bir üst lige terfi istemelerini saygı ile karşılıyoruz. Bu taleplerinin olumlu yönde sonuçlanması durumunda kendilerine 1. Lig’de başarılar diliyoruz.”

YALOVA’DAN 1. LİG İÇİN KTFF’YE RESMİ BAŞVURU

Geçtiğimiz sezon 1. Lig’den düşen Yalova Spor Kulübü, Kozanköy’ün yeni sezonda 1. Lig’e katılmayacağını açıklamasının ardından oluşması beklenen takım eksikliğinin giderilmesi amacıyla KTFF’ye resmi başvuruda bulundu.

1955 yılında kurulan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun kurucu üyeleri arasında yer alan Yalova Spor Kulübü, yeni sezon öncesinde 1. Lig’e yeniden dahil edilmek amacıyla resmi girişimde bulundu.

Kulüp Başkanı Menteş Horoz Ezdaş tarafından Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na (KTFF) yapılan başvuruda, geçtiğimiz sezon 1. Lig’den düşen son takım olan Yalova’nın, Kozanköy’ün yeni sezonda lige katılmayacak olması nedeniyle oluşacak boşluğu doldurmasının hakkaniyetli ve makul bir çözüm olacağı görüşü federasyona iletildi.

Yalova Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, benzer uygulamaların geçmiş yıllarda da gerçekleştiğine dikkat çekildi.

Kulüp, başvurunun herhangi bir takımın hakkını veya emeğini hedef almadığını, girişimin yalnızca Yalova camiasının haklarını korumak amacıyla yapıldığını vurguladı.

Sürecin KTFF tarafından değerlendirileceği belirtilirken, federasyonun vereceği kararın ardından gelişmelerin Yalova camiasıyla paylaşılacağı ifade edildi.

Yalova Spor Kulübü yönetimi, başvurunun camianın bilgisine ve desteğine sunulduğunu belirtti.