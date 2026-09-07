Lefkoşa Surlariçi’nde iki katlı bir evin alt katında çıkan yangın, büyük çapta maddi hasara yol açtı. Alevler evdeki eşyaları küle çevirirken, bitişikteki konut da alevlerden zarar gördü.

Polisten verilen bilgiye göre, yangın, saat 16.08 sıralarında Bodamyalızade Sokak’taki Mustafa Kaştaş’a ait evde meydana geldi. Yangının, uzatma kablosundaki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu çıktığı tahmin ediliyor.

Yangında bir yatak ve şiltesi, dolap içerisindeki kıyafetler, iki komodin, iki ahşap kapı ve bir ahşap pencere tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Evin elektrik ve su tesisatı ile PVC boruları zarar görürken, üst kattaki PVC, lambri ve OSB malzemeler de yoğun ısıdan etkilendi. Evin tamamı duman ve is içerisinde kaldı.

Alevlerin yaydığı yoğun sıcaklık nedeniyle, bitişikte bulunan Hatice Sancak’a ait evin yatak odasındaki lambriler de zarar görerek kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.