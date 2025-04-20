Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Serdar Gürpınar, Emir Turalı

Yenicami: Süleyman, Hascan, İrfan, Bah, Mpanzu (46.Dk Barış) Mehmet Çavuş (63.Dk Karan), Kaan (82.Dk Tahsin), Ali Üçtaş, Görkem, Turgut, Hüseyin Arifoğlu (69.Dk Koray)

Esentepe: Ali Karal, Deniz (28.Dk Ali Avcısoyu), Semih, Frank, Adeshina, Salih Karal (81.Dk Emre), Benjamin, Mehmet Arıkan (81.Dk Tuğra), Mustafa Soytürk (53.Dk Uğurcan), Sander, Devran

Goller: 10.Dk Bah (Yenicami)- 23.Dk (P) Deniz Kibar (Esentepe)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonunda 28. Hafta maçında Yenicami, Esentepe’yi konuk etti.

Atatürk Stadında oynanan Yenicami – Esentepe maçını Fehim Dayı yönetti.

10.Dk: Yenicami savunmasında Mpanzu'nun rakipten gelen topu kafayla uzaklaştırması sonucunda top Bah'ın önünde kaldı. Bu topu alan Bah'ın aşırtma vuruşunda top filelere gitti. Yenicami 1-0 Esentepe

23.Dk: Esentepe atağında Mustafa Soytürk Turgut'un müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Fehim Dayı penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Deniz topu filelere gönderdi. Yenicami 1-1 Esentepe

31.Dk: Yenicami atağında Ali Üçtaş topu ceza alanına ortaladı. Bah'ın kafa vuruşunda kaleci Ali Karal topu kornere çeldi.

37.Dk: Yenicami atağında Bah ceza sahası içerisi sol çaprazda topla buluştu ve vuruşunu yaptı ancak kaleci Ali Karal gole izin vermedi

58.Dk: Yenicami atağında Hüseyin soldan ceza alanına girdi ve savunmadan sıyrılıp vuruşunu yaptı ancak top kaleci Ali Karal'dan geri geldi. Dönen topa Hascan vurdu fakat top bu kez savunmadan geri geldi.

72.Dk: Yenicami atağında Kaan soldan topu ceza alanına ortaladı. Arka direkte Hascan vuruşunu yaptı ancak top kaleci Ali'de kaldı.

77.Dk: Esentepe atağında Mehmet Arıkhan sağdan çalımlarla ceza alanı içerisine girdi ve vuruşunu yaptı ancak top yan ağlarda kaldı.

80.Dk: Esentepe atağında Mehmet soldan topu ceza alanına ortaladı. Arka direkte topla buluşan Ali Avcısoyu'nun vuruşunda top direğin dibinden dışarıya gitti.

(Foto: Richard BEALE)