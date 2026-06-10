Süper Lig ekiplerinden Esentepe’de yeni sezonda da teknik direktörlüğü Emek Kırılmaz yapacak. Geçtiğimiz sezona Esentepe’de Kılıçali Kahraman’ın ekibinde yardımcı antrenör olarak göreve başlayan Emek Kırılmaz, sezonun son bölümünde takımın başında teknik direktör olarak görev yapmıştı. Kırmızı beyazlılara çıkış yaşatan Emek Kırılmaz, takımın play out oynamadan takımın sezonu tamamlamasını sağlamıştı.

Esentepe Kulübü, teknik istikrarı koruma hedefi doğrultusunda Kırılmaz ile iş birliğini sürdürürken, yeni sezon hazırlıkları ve kadro planlaması çalışmalarına da hız vermeyi amaçlıyor.