Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gençlik ve Spor Komitesi, futbolda, şiddetin her türlüsüyle mücadele etmek gerektiğini kaydetti.

Komite adına yazılı açıklama yapan Ceran Tunalı, futbolun, dostluk ve rekabetin bir arada yaşandığı önemli bir spor dalı olduğunu ifade ederek, “Son dönemlerde ülkemizde yaşanan kabul edilemez nitelikteki şiddet olayları sporun ruhunu zedelemektedir.” dedi.

Saha içinde oyuncular arasında yaşanan fiziksel ve sözlü şiddetin, tribünlerdeki gerginliklerle birleştiğinde, sporun birleştirici gücünün yok olduğunu belirten Tunalı, “Bu tür olaylar sadece sporcuları değil, kulüpleri ve camiaları da olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle futbolda şiddetin her türlüsüyle mücadele etmek zorundayız.” ifadelerini kullandı.

“Fair play ilkesine riayet ederek, sportmenlik ruhunu korumalıyız.” diyen Tunalı, tüm spor paydaşlarını sorumluluk almaya ve şiddete karşı ortak tavır koymaya davet etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bir an önce kurulması gerektiğini de belirten Tunalı, “Gençlerin zeki, çevik ve saygılı bireyler olarak yetişebilmesi için bakanlık düzeyinde kontrol ve eğitimlerin sağlanması şarttır.” dedi.