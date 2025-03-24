Digiturk Kıbrıs BTM 1. Ligde normal sezon sonra ererken gözler play-off ve play-out maçlarına çevrildi.

BTM 1. Lig’de Beyaz Grupta son hafta maçları sonunda Denizli, Baf Ülkü Yurdu’na 4 – 0 mağlup olmasına rağmen, Girne Halk Evi’nin Ağırdağ Boğaz’a mağlup olmasıyla play off oynama hakkı kazandı. Ozanköy ise Ortaköy’ü mağlup ederek 3. sırada sezonu tamamlayıp, play off oynama hakkı kazandı. Gol averajları aynı olan Denizli ile Ozanköy’den daha fazla gol atan Denizli grubu 2. sırada tamamladı.

Ligin altında ise Bostancı Bağcıl BTM 2’ye düşerken Gaziveren berabere kalmasına rağmen Ağırdağ Boğaz’ın deplasmanda son dakikada GHE’ni mağlup etmesi ile play out’a Ortaköy’den sonra kalan takım oldu.

Kırmızı Grupta ise Dörtyol ve Kaplıca Karadeniz 61 takımları AKSA Birinci Lig'e yükselmek için Play-Off oynama hakkı elde etti.

Ligin altında ise Düzova ligden BTM 2’ye düşerken Akova ile Pile play –out oynayacak ekipler oldular.

Liglerin sona ermesinden sonra oluşan eşleşmeler de şu şekilde oldu.

Play Off Grubu

Denizli- Kaplıca Karadeniz 61

Dörtyol- Ozanköy

Play Out Grubu

Gaziveren- Pile

Akova- Ortaköy