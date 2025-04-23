Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi’nde ikinci devre Perşembe akşamı oynanacak iki karşılaşma ile başlıyor.

İlk devreyi lider bitiren Akdeniz Spor Birliği deplasmanda dördüncü sırada bulunan Soyer Aksu’ya konuk olacak. Karşılaşma Atatürk Spor Salonu’nda saat 20.00’de oynanacak.

Mağusa Arena’da ise ilk yarıyı altıncı sırada tamamlayan Cortado Adaspor, ikinci Base Kyrenia Basketbol’u saat 20.00’de konuk edecek.

Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi Puan Tablosu

TAKIMLAR O G M AS YS P

1.AKDENİZ SB 6 6 - 399 303 12

2. BASE BASKETBOL 6 5 1 423 405 11

3.GÖNYELİ KOOPBANK 6 4 2 425 357 10

4.SOYER AKSU 6 3 3 359 367 9

5.CL G.BRİLİĞİ 6 2 4 361 369 8

6.C.ADASPOR 6 1 5 351 451 7

7.ÇETİNKAYA 6 - 6 339 412 6