Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 16 takımın belirleneceği elemelerin ilk haftasında yarın ve 22 Mart Cumartesi günü 12 maç yapılacak.

A Milli Futbol Takımı, E Grubu'nda Gürcistan, Bulgaristan ve UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda-İspanya eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, ilk hafta maçına 4 Eylül'de Gürcistan deplasmanında çıkacak.

Elemelerde ilk haftanın maç programı (TSİ) şöyle:

21 Mart Cuma:

- G Grubu

22.45 Malta-Finlandiya

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22.45 Polonya-Litvanya

- H Grubu

20.00 Kıbrıs Rum Kesimi-San Marino

22.45 Romanya-Bosna Hersek

- K Grubu

22.45 Andorra-Letonya

22.45 İngiltere-Arnavutluk

22 Mart Cumartesi:

- I Grubu

20.00 Moldova-Norveç

22.45 İsrail-Estonya

- J Grubu

17.00 Lihtenştayn-Kuzey Makedonya

22.45 Galler-Kazakistan

- L Grubu

20.00 Karadağ-Cebelitarık

22.45 Çekya-Faroe Adaları

Millilerin maç programı

Türkiye'nin de yer aldığı 4'lü gruplarda karşılaşmalar eylül ayında başlayacak.

Millilerin maç programı şu şekilde:

4 Eylül: Gürcistan-Türkiye

7 Eylül: Türkiye-Hollanda/İspanya eşleşmesinin kazananı

11 Ekim: Bulgaristan-Türkiye

14 Ekim: Türkiye-Gürcistan

15 Kasım: Türkiye-Bulgaristan

18 Kasım: Hollanda/İspanya eşleşmesinin kazananı-Türkiye

Avrupa elemelerinde 54 ülke mücadele edecek.