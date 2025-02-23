Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif ile birlikte belediyenin yaptığı ve devam eden projeleri yerinde inceledi.

CTP'den yapılan açıklamaya göre, Erhürman ve Latif’e, Genel Sekreter Asım Akansoy ve milletvekilleri Erkut Şahali, Biray Hamzaoğulları, Şifa Çolakoğlu, Teberrüken Uluçay eşlik etti.

Belediyenin projeleriyle ilgili CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a bilgi veren Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, çalışmaya aynı kararlılıkla devam edeceklerinin altını çizdi.

Turunçlu köyü girişi, Vadili köy girişi, Vadili köy içi, Vadili köy çıkışı, İnönü köy girişi, banket doldurma ve düzeltme çalışmaları, Akdoğan köy içi, Akdoğan Düğün Salonu ve Çocuk Parkı, Dörtyol ağıllar bölgesi, Dörtyol İlkokulu ve Dörtyol köy içinde tamamlanan ve devam eden projeleri yerinde inceleyerek bilgi alma fırsatı yakalayan Erhürman, Mesarya Belediyesi’ni başarılı çalışmalarından dolayı kutladı.