CTP’den yapılan açıklamaya göre, Ada TV’de Nupelda Karabuğday’ın sorularını yanıtlayan Erhürman, son beş yılda hiçbir konuda adım atılmadığını savundu. Erhürman, Cumhurbaşkanlığının temel misyonlarının yerine getirilmediğini öne sürerek, “Beş yılda hiçbir şey yapılmadı, bu da pek çok konuda geriye gitmemize neden oldu” diye konuştu.

New York’ta yapılacak toplantıya değinen Erhürman, geçiş noktalarında sıkıntılar yaşandığını dile getirerek “Bir iki geçiş noktası açılır diye bir beklenti var. Umarım bunu olsun başarırlar” dedi.

-“Diyalogsuz geçen yılların ardından tarafların bir araya gelmesi önemli”

Diyalogsuz geçen yılların ardından tarafların bir araya gelmesinin önemli olduğunu söyleyen Erhürman, “Hiç diplomasi olmamasındansa bu düzeyde de olsa diyalog yürütülmesi iyidir” ifadelerini kullandı.

Tarafların hiçbirinin, diyaloğun ve diplomasinin kopmasını istemediğini söyleyen Erhürman şöyle devam etti:

“Sayın Tatar’ın ortaya koyduğu tezin 'çözümsüzlük çözümdür' anlamına geldiğini herkes biliyor. Statüko olduğu gibi korunuyor. Ancak sahada birtakım gelişmeler yaşanıyor. Rum tarafı, bazı ülkelerle iş birliği anlaşmaları yapıyor. Bu gelişmeler doğrudan hayatımıza etki ediyor.”

Rum tarafının bazı ülkelerle iş birliği anlaşmaları yaptığına ve ticaret yolları ile enerji konularında gelişmeler sağladığını söyleyen Erhürman, “Biz ise beş yılı geride bıraktık. Peki biz ne yaptık?” sorusunu yöneltti. Erhürman, statükonun aleyhlerine birtakım sonuçlar doğurduğunu öne sürdü.

Cumhurbaşkanlığının müzakereleri yürütmek ve halkı dünyayla buluşturmak gibi bir misyonu olduğunu da anımsatan Erhürman, “Hiçbir konuda adım atamadık. Halk içe kapandı, dünya ile temas kurulamadı. Güven Yaratıcı Önlemler hayata geçirilmedi” diye konuştu.

-“Yaşanabilir bir ülke yaratma sorumluluğumuz var”

Siyasi eşitliğin pazarlık konusu olamayacağını da ifade eden Erhürman, bugüne kadar varılan mutabakatların yeniden görüşülemeyeceğini kaydetti.

“Biz ön şart sunmuyoruz, yalnızca BM'nin verdiği sözlerin arkasında durmasını istiyoruz” diyen Erhürman, BM’nin taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğine dikkat çekti.

“Sayın Tatar, karma evliliklerden doğan çocukların yaşadığı sorunları dile getirmiyor. Çünkü iki devlet tezini savunduğu için bu sorunu dile getiremiyor. Oysa çözümsüzlük koşullarında, mevcut anayasal haklarımızı sonuna kadar talep etmeliyiz” diyen Erhürman, dertlerinin memleketin geleceği olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde ilk önceliğinin nüfus sayımı olacağını ifade eden Erhürman, “Ben cumhurbaşkanlığının dört temel fonksiyonu olduğuna inanıyorum: Eğer bir müzakere varsa, onu yürüten kişidir. Müzakere yoksa, güven yaratıcı önlemlerle toplumun önünü açmaya çalışan kişidir. Kıbrıs Türk halkını dünyayla buluşturma çabası içinde olan kişidir. İçeride yaşanan sorunların çözümüne öncülük eden kişidir” dedi.

Erhürman, “Sahada benim gördüğüm; insanlarımız bir temsiliyet talebi içerisindedir. Kıbrıs Türk halkı içinde 'Nerede doğmuş, annesi babası nereli' gibi bir tartışma yoktur. Kıbrıs Türk halkı çok açık şekilde bir temsiliyet sorunu görmektedir. Değişim talebi yüksek sesle dile getirilmektedir. Ekim ayı değişim ayıdır” ifadelerini kullandı.