DAÜ’den verilen bilgiye göre, Anadolu Üniversitesi Rektörlük Senato Odası'nda gerçekleşen törende anlaşmaya, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ve AÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel imza koydu.

Anlaşmada protokolün, kısa ve uzun dönemli akademik personel ve öğrenci değişim programlarının tanıtılması; akademik personel ve öğrencilerin ders, konferans, sempozyum, atölye çalışmaları gibi faaliyetlere katılımının karşılıklı olarak desteklenmesi, deneyim ve fikir paylaşımının artırılması, ortak araştırma ve projelerin geliştirilmesi, eğitim-öğretim faaliyetlerine yönelik bilgi paylaşımını içerdiği kaydedildi.

Törenin ardından konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, “Anadolu Üniversitesi ile imzaladığımız bu protokol, bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendirecek; araştırma, eğitim ve öğrenci hareketliliği konularında yeni ufuklar açacaktır. DAÜ güçlü iş birliklerine ve uluslararası açılımlarına tüm hızıyla devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Türk Telekom’un desteğiyle Anadolu Üniversitesi ve Anadolu Yazılım Akademisi işbirliğinde düzenlenen “Türk Telekom Liseliler Kampı”nı da ziyaret etti.