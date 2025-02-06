Ülkemizin yeni kurulan ama etkin bir şekilde çalışmalarına başlayıp devam ettiren Karpasia Futbol Akademisi haftasonu pazar günü önemli bir etkinliğe imza atacak. Mağusa Türk Gücü Futbol Takımı'nın ve KKTC'nin başarılı ve şampiyonluklar yaşamış iki futbolcusu Erhun Aksel Öztümer ile Nevzat Duran, pazar günü saat 15.00'te Karpasia Futbol Akademisi davetlisi olarak Dipkarpaz Arena Stad'ında olacak. İki futbolcu Karpasia Futbol Akademisi'nin futbolcularıyla ve bölge halkıyla bir araya gelecek. Her iki futbolcu da deneyimlerini ve becerilerini futbolcularla paylaşacak. Karpasia Futbol Akademisi Direktörü Antrenör Murat Efe, etkinliğe tüm bölge halkının davetli olduğunu duyurdu.