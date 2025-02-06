Aksa 1. Ligin 17. Haftasında Süper Lig hedefindeki iki takım olan Yeniboğaziçi ile Türk Ocağı, Yeniboğaziçi’nde karşı karşıya gelmiş, karşılaşmasının 40. dakikasında Türk Ocağı’nın ara transferde kadrosuna kattığı hücum oyuncusu Asrın Alican Sönmez maçta kötü bir sakatlık yaşamıştı.

Maçın 40. dakikasında ceza alanı içerisindeki bir pozisyonda ters bir hareket yapan genç oyuncu dizinden sakatlanırken oyuna devam edememişti. Sahaya çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılan Asrın’ın çekilen MR’ın sonucunu bugün görecek olan doktoru, Asrın’a kesin teşhisi koyacak.

Ancak yapılan ilk kontrollerde Asrın’ın çapraz bağlarında kopma meydana gelmediği anlaşıldı. Yırtık tespit edilen Asrın’ın durumu ve sahalardan ne kadar uzak kalacağı bugün belli olacak.