Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve ana sponsorluğunu Motul North Cyprus’un üstlendiği Kuzey Kıbrıs 2026 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası, 5 Eylül 2026 Cumartesi akşamı yapılan altıncı ayak yarışlarıyla tamamlandı. Sezonun final yarışları Cemsa Sporting Center’de 1400 metre uzunluğundaki RC1 kodlu pist şeklinde gerçekleştirildi. Baştan sona büyük çekişmeye ve heyecana sahne olan yarışlar sonunda kazananlar belirlendi.

ROOKİE’DE LEON, MİNİ’DE ASİL ZİRVEDE

Ana sponsor Motul North Cyprus’un yanı sıra KKTC Başbakanlık Spor Dairesi, KKTC Gençlik Dairesi, Cemsa Karting & Sporting Center, Near East Bank, Güven Sigorta, damalibayrak.net, Gelengül Production ve Macro Race Control Team’in de katkılarıyla yapılan 2026 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası final yarışlarında, 5 kategoride 21 pilot piste çıktı. Rookie kategoride Leon Hasan Görgüner iki seansı da önde bitirerek zafere ulaşmayı başardı. Yağız Onur Aksaç ikinci, Troy Ruzicka üçüncü oldu. Mini kategoride Asil Özbahadır bir kez daha tüm seansları zirvede tamamlayarak zafere ulaştı. İkinci Halil Kamacıoğlu olurken, üçüncü olan isim Reşat Altınör oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre Rookie kategoride sezon şampiyonluğuna Leon Hasan Görgüner uzanırken, Mini kategoride şampiyon Asil Özbahadır oldu.

JUNİOR KATEGORİDE EREN, SENİOR KATEGORİDE NİYAZİ ZİRVEDE

Junior kategoride Eren Ortaç hem yarışı hem de resmi olmayan sonuçlara göre sezonun şampiyonluğunu kazanmayı başardı. İki ayakta da zirvede yer alarak 40 puan toplayan Eren Ortaç birinci olurken, Ateş Karalım ikinci Poyraz Polat üçüncü oldu. Senior kategoride Niyazi Özçınar ile Sıtkı Erden Sine kapıştı. Özçınar iki ayakta da zirvede yer almayı başarırken, mekanik arıza yaşayan Sıtkı Erden Sine ikinci ayakta start alamadı. Böylece resmi olmayan sonuçlara göre Niyazi Özçınar Senior şampiyonu olmayı başarırken, Sıtkı Erden Sine şampiyona üçüncüsü olmayı başardı.

MASTER KATEGORİDE SANER ZİRVEDE

Masterlerde ise Saner Fidan ilk sırada yer almayı başardı. Yüksel Tosun ikinci olmayı başarırken Fahri Altınör üçüncü oldu. Sezonun şampiyonu ise yine resmi olmayan sonuçlara göre Saner Fidan oldu. Yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını KKKD Başkanı Tigin Güryel takdim etti.

Sezon boyunca başarıyla mücadele eden sporculardan kategori şampiyonları Ekim ayında İtalya’da yapılacak olan ROK Cup Super Final 2026’da mücadele etme hakkı kazandılar. Öte yandan Junior kategori şampiyonu Eren Murat Ortaç Dubai’de yarışmak için davet aldı ve 2026-27 sezonunda ülkemizi orada temsil edecek

Dereceler

Rookie:

1.Leon Hasan Görgüner – 40 Puan

2.Yağız Onur Aksaç – 34 Puan

3.Troy Ruzicka – 30 Puan

Mini:

1.Asil Özbahadır - 40 Puan

2.Halil Kamacıoğlu – 34 Puan

3.Reşat Altınör – 30 Puan

Junior:

1.Eren Ortaç – 40 Puan

2.Ateş Karalım – 34 Puan

3.Poyraz Polat – 30 Puan

4.Mustafa Topcu – 26 Puan

5.Su Karalım – 22 Puan

6.Nehir Numan – 19 Puan

7.Deniz Alıcı – 17 Puan

8.İsmail Araz – 16 Puan

9.Asrın Karakuş – 15 Puan

10.Önder Sanver – 13 Puan

Senior:

1.Niyazi Özçınar – 40 Puan

2.Sıtkı Erden Sine – 17 Puan

Master:

1.Saner Fidan – 40 Puan

2.Yüksel Tosun – 32 Puan

3.Fahri Altınör – 17 Puan