Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel Er Reklam U13 Ferdi Klasman Turnuvası’nı düzenledi. Masa Tenisi Federasyonu Spor Salonu’nda 26 Nisan Cumartesi günü yapılan geleneksel Er Reklam U13 Ferdi Klasman Turnuvasında maçlar sabah saat 10:00’da başladı ve dereceye giren sporcular belli oldu.

Dereceler şu şekilde;

U13 Kızlar

1.Özüm Özel (GAÜ) 2.Liva Çevik (GAÜ) 3.İzem Özel (GAÜ) 4.Ada Cankara (Gönyeli)

U13 Erkekler

1.Ivan Blahotin (GAÜ) 2.Sonay Hayatseven (GAÜ) 3.Sarp Öztürk (Arucad Anka Spor Derneği) 4.Kerem Ahçıoğulları (Arucad Anka Spor Derneği)