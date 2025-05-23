Fileleftheros gazetesi, Rum Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya dayanarak, Enerji Bakanı Yorgos Papapanastasiu’nun, ikili ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için Doha’ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde Katar Ticaret Odası ikinci Başkan Yardımcısı Rashid bin Hamad Al-Athba ile bir araya geldiğini yazdı.

Habere göre, Panastasiu ve Al-Athba arasındaki görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ele alınırken ortak girişimlere vurgu yapıldı.

Katar Ticaret Odası yetkilisi Al-Athba iki ülke arasında uzun yıllardır var olan dostluk ilişkilerini dile getirirken iş bağlarının güçlendirilmesine de destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Papanastasiu ise açıklamasında iş dünyasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi için ortak bir teknik komite kurulması önerisinde bulundu.

Papanastasiu ayrıca Katarlı iş insanlarına Güney Kıbrıs’a yatırım yapmaları konusunda çağrıda bulunurken Katarlı iş insanlarını 7-9 Haziran tarihlerinde yapılacak Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek “Investopia Forum’a” katılmaları için de davette bulundu.