24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenin ardından kutlamalar, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirilen törenle devam etti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen törende, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile emekli öğretmenler adına Naciye Kazaz konuşma yaparken, emekli öğretmenlere eğitim camiasına sundukları hizmet ve emekleri anısına plaket takdim edildi.

Programda ayrıca Bülent Ecevit Anadolu Lisesi Korosu tarafından hazırlanan “Teşekkürler Öğretmenim” isimli oratoryo sahnelendi.

Etkinlikte konuşan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, kendisinin de 14 yıl öğretmenlik yaptığını anımsatarak öğretmenliğin duygusal yönüne ve mesleğin taşıdığı sorumluluğa vurgu yaptı.

Öğretmenliğin atanmakla değil, özveri ve emekle anlam kazandığını söyleyen Çavuşoğlu, öğretmenlerin nesiller yetiştirmedeki belirleyici rolüne dikkat çekti.

Öğretmenliğin yalnızca müfredatı aktarmaktan ibaret olmadığını belirten Çavuşoğlu, mesleğin Atatürkçü düşünceye bağlı bir yaşam biçimi ve ülkenin muasır medeniyet hedeflerine katkı koyma mücadelesi olduğunu dile getirdi.

Atatürkçü nesiller yetiştirmenin çok yönlü bir mücadele olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, “Bu fedakârlık bazen okulda, bazen sokakta, bazen siyasette, bazen bir kahvehanede, bazen sanatın içerisinde devam eder.” dedi.

Öğretmenleri Bakanlığın ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü ve yeni nesillerin ülkesine, halkına, devletine ve insanlığa hizmet eden bireyler olarak yetiştirilmesinin ortak bir sorumluluk olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Bu birliktelik Atatürk’ün gösterdiği hedeflerin üzerine çıkmak için bizlere motivasyon sağlamaktadır; bize emanet edilen gençlere birlikte sahip çıkacağız.” dedi.

Siyasette ve yöneticilikte çeşitli görevler üstlense de kendisi için en değerli sıfatın her zaman “Nazım Hoca” olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Allah bize bu sıfatla yaşamayı nasip etsin. İlk öğrencilerim bugün neredeyse 50 yaşında. Hâlâ aynı sıcaklıkla ‘hocam’ diye hitap ederler. Bu duygu, bu samimiyet her şeyin üstündedir.” dedi.