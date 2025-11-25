Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e “Başöğretmen” unvanı verilişinin yıl dönümü dün çeşitli etkinliklerle kutlandı.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilk tören başkent Lefkoşa'da Atatürk Anıtı önünde Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun katılımıyla düzenlendi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ise 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle tören yapılan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde eylem düzenledi.

AKM önünde basın açıklaması yapan Sendikalar, etkinliğe katılmak için AKM’ye gelen Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu alkışlayarak protesto etti.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, 24 Kasım’ın kendileri için eylem ve mücadele günü olduğunu belirterek, AKM’de yer alan etkinliği protesto edip katılmayacaklarını söyledi.

Açıklamaların ardından KTOEÖS, Atatürk Anıtı’na giderek, Başöğretmen Atatürk, İsias Hotel’de hayatını kaybeden ve yaşamını zamansız yitiren öğretmenleri saygı duruşuyla andı; anıta çelenk sundu.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, AKM önünde yaptığı açıklamada, 24 Kasım’ı Öğretmenler Günü olarak kutlayan tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

"Laik eğitim ve toplum mücadelesi veren öğretmenlerin baskı ve tehditlere maruz kaldığını dile getirdiği" bir dönemde Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun öğretmenler gününü kutlamasını manidar olarak nitelendiren Eylem, Eğitim Bakanı’nın, eylem hakkını kullandığı için öğretmenlere soruşturma açtığını ve denetmenleri öğretmenler üzerinde “baskı kurmak” için okullara göndermek istediğini savundu.

“Atatürk'ün gösterdiği ilerici eğitim ve toplum yapısı için ülkemizde bu mücadele devam edecektir.” diyen Eylem, laiklik ve bilimin tehdit altında olduğunu iddia etti.

KTÖS Örgütlenme Sekreteri Akgün Kaçmaz da eğitimdeki “altyapı yetersizlikleri, bütçe sıkıntıları, depreme karşı dayanıklı olmayan binalar, kalabalık sınıflar, bazı bölgelerde acil okul ihtiyacı, konteyner sınıflar" gibi sorunları sıraladı.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ise ülkedeki suçların artışından sorumlu olduğunu savunduğu sistemin, “her köye cami, ilahiyat okulları ve din adı altında yapılanlardan" da sorumlu olduğunu iddia etti. "Siyasal İslam'ın manipülasyon ve yalanlarla" eğitime yansıdığını öne süren

Gökçebel, "Eğitim Bakanı’nın iki yıl önce, 24 Kasım’da öğretmenlere ve sendikacılara dava açtığını" da ileri sürdü.