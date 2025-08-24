Taşyapı ve T&T Havalimanı İşletmeciliği Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, Kuzey Kıbrıs’ın radikal projeler ve yatırımlar ile bir cazibe merkezi haline gelebileceğini kaydetti.

Turanlı, “Vizyon Kıbrıs” adı altında içerisinde KKTC’de yapılabilecek yatırımlar ile ülkenin kalkınıp gelişmesine olanak verebilecek bir görsel hazırladı.

Turanlı'nın yaptığı yazılı açıklamada; görselde, teknoloji ve doğayı da kullanarak yapılabilecek yenilikler ile Kuzey Kıbrıs’ta yeni bir çağın başlatılabileceği yönünde yeni projeler gösterilirken, Kuzey Kıbrıs’ta berrak sular ve verimli topraklar ile Kıbrıs’ın parlak geleceğinin nasıl yaratılabileceği anlatıldı.

Turanlı, “Bu projeleri ben yaparım demiyorum. Başta, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler ve yerli iş adamları da bu projeleri yapsın. Siyasetten bağımsız, Kuzey Kıbrıs’a ve gençlere iyi bir gelecek bırakma adına böylesine güzel ve ileriye dönük yatırımların hayata geçirilmesi gerekiyor.” dedi.

Turanlı, “KKTC yeni ufuklara yelken açabilecek potansiyele sahip”

Turanlı, bu adım ile Kıbrıs’ın insanına, kültürüne ve benzersiz eko sisteme duyulan saygının ve somut bir ifadesi ve ortak bir idealin vücut bulmuş hali olabileceğini belirtti.

Ercan Havalimanı’ndan çıkan bir turistin güzergahında Lefkoşa’dan Güzelyurt’a, Güzelyurt’tan Lefke’ye oradan Girne’ye, ardından Gazimağusa ve İskele’ye kadar ana arter yolların yalnızca asfalt görüntüsünden çıkarıp iki yönlü olarak narenciye bahçeleri, zeytinlikler ve adanın sembolü begonviller ile bezenmiş yemyeşil bir karşılama koridoruna dönüştürülebileceğini kaydeden Turanlı, “Bu koridorlarda akıllı sulama sistemleri ile düşük emisyonlu sulama sistemlerini kurabiliriz.” dedi.

Turanlı, bir ada ülkesi olarak, batıda Güzelyurt’ta modern lojistik terminaller yaparak, yılda 15 milyon ton kapasiteye ulaşabilecek bir limanın inşa edilebileceğini söyledi.

Gazimağusa kıyılarının nitelikli projelerle turizmin hizmetine kazandırılabileceğini anlatan Turanlı, söyle devam etti:

“Toprağın verimi ile güneşin cömertliğini vizyon Kıbrıs’ın merkezine koyarak ada genelinde kurulacak güneş ve rüzgar tarlaları ile enerji ihtiacımızın büyük bir bölümünü temiz kaynaklardan karşılayabiliriz. Enerji sadece şebekeyi beslemekle kalmayıp yüksek teknolojili seralara da hayat verebilir. Akıllı iklim sayesinde katma değerli ürünler yetiştirerek ihracat hacmimizi de artırabiliriz.

Kıyılarımızda balon batırma sistemi ile sahil devrimi de geçekleştirebiliriz. Bu sayede adamızı önde gelen turizm merkezleri arasına koyabiliriz.”

Vizyon Kıbrıs’ın en çarpıcı projelerinden birinin denizin mavisine uzanan vizyonel adalar olduğunu kaydeden Turanlı, oluşturulacak yapay adalar ile butik villalardan dünya standartlarındaki yat limanlarına kadar uzanan bir yelpazede lüksü ve sürdürülebilirliği bir araya getirilebileceğini belirtti.

Karpaz’a uzanan yeni nesil bir ulaşım deneyimi ile sessiz ve çevreci drone taksilerin devreye alınmasının hedeflenebileceğini anlatan Turanlı, ana kıyı istasyonlarından dikey kalkış yapabilen hava araçlarının Karpaz’a ve Kuzey Kıbrıs’ın önde gelen destinasyonlarına dakikalar içerisinde erişim sağlayabileceğine dikkat çekti.

“Turizm adası olan KKTC’nin yüksek rakımlarında kapalı buz kayak merkezi ile en sıcak yaz günlerinde bile yapay kar oluşturarak karlı zirvelerin heyecanını turistlere ve insanlarımıza yaşatabiliriz.” diyen Turanlı, dağların doğal eğimlerine yerleştirilecek çim kayak parkurları ile sporun yeni adresi olabileceğini söyledi.

Önerdiği hamlelerin ada ekonomisinde dalga dalga bir dönüşüm başlatabileceğini kaydeden Turanlı, yıllık yaklaşık 3 milyon olan ziyaretçi sayısını 15 milyonun üzerine çıkararak 50 milyar euro turizm gelirinin elde edilebileceğini de ifade etti.

Turanlı, “Vizyon Kıbrıs kağıt üzerine kalmayacak kadar somut ve hayallerin ötesine geçecek kadar cesur bir gelecek sunmayı amaçlıyor. Titizlikle hazırlanmış fizibilitelere hazırlanmış bu stratejinin Kıbrıs Türk halkına hak ettiği refahı sağlayabilir, doğayı koruyarak gelecek nesillere dünya standartlarında bir miras bırakabiliriz. Şimdi Akdeniz’in kucağında yepyeni bir çağ başlatabiliriz. Berrak sular verimli topraklar ve özgür rüzgarlar eşliğinde Kıbrıs’ın parlak geleceğini birlikte inşa edebiliriz” dedi.