Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis ile Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar’ın eylül ayının ilk haftası görüşecekleri bildirildi.

Haravgi gazetesi, Rum Haber Ajansı KİPE’nin elde ettiği bilgilere göre Menelau ile Onar’ın, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile üçlü görüşme yapıp yapmayacaklarının henüz kesinlik kazanmadığını; ancak Rum tarafının böyle bir görüşme için hazır olduğunu yazdı.

Gazete, 1 Eylül’de adaya gelecek olan Holguin’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşeceğini anımsattı.

Öte yandan Kathimerini gazetesi ise Holguin’in bu gelişinde Kıbrıs sorunuyla ilgili bazı şeyleri düzeltemezse görev süresinin uzatılmasının beklenmediğini yazdı.

Gazete, süreçte atılacak adımların engellerle dolu bir yoldan geçtiğine işaret ederek, önümüzdeki ayların kritik olduğunu ve hükümetin, açıkta bulunan cepheleri ele alması gerekeceğini kaydetti.