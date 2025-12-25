Polis örgütünün çeşitli birimlerinde uzun yıllar görev yaparak yıl içerisinde emeklilik hakkı kazanan polis mensuplarına, Polis Genel Müdürlüğü’nde bugün düzenlenen törenle plaket ve hizmet belgeleri takdim edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, törene; Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, PGM I. Yardımcısı Gökay Karagil, ilçe ve PGM-Bölüm Müdürleri ile emekli personel ve aileleri katıldı.

- Adalıer: “PGM olarak her zaman emeklilerin yanındayız”

Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, törende yaptığı konuşmada, emekliliğin ayrılık olmadığını ve emekliye ayrılan personelin her zaman polis örgütünün ayrılmaz bir parçası ve destekçisi olarak kalmaya devam edeceğine vurgu yaptı.

Polis Genel Müdürlüğü olarak her zaman emeklilerin yanında olduklarını belirten Adalıer, emekliye ayrılan meslektaşlarına ve eşlerine göstermiş oldukları fedakarlıktan dolayı teşekkür ederek, bundan sonraki yaşamlarında sevdikleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dileklerinde bulundu.