Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), düşünce, ifade ve haber alma özgürlüğünün demokrasinin temel taşları olduğunu vurgulayarak, bu alanlara yönelik her türlü baskı, sindirme ve susturma girişimlerine karşı durmaya devam edeceklerini belirtti.

CTP’den yapılan yazılı açıklamada, medya kurumlarının dijital platformlarında sistematik saldırılar ve organize karalama girişimleri yaşandığının öne sürüldüğü, söz konusu gelişmelerin “büyük bir endişeyle” takip edildiği ifade edildi.

Açıklamada, basın kuruluşlarının, basın mensuplarının ve vatandaşların yayınlarına yönelik "spam faaliyetleri ile yayınların kesintiye uğratılmasına dönük girişimlerin", ifade özgürlüğüne, halkın haber alma hakkına ve demokratik toplum düzenine açık bir müdahale niteliği taşıdığı savunuldu.

Bu eylemlerin, düşünce özgürlüğünü ve ülke gerçeklerini kamuoyuna yansıtma sorumluluğunu yerine getiren basın kurumlarını, basın emekçilerini ve bireyleri hedef aldığı belirtilen açıklamada, bunun kabul edilemez olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Bu tür organize girişimler doğrudan doğruya demokrasiyi, kamusal tartışma alanını, eleştiriyi ve toplumun doğru bilgiye erişim hakkını, haberleşme özgürlüğü ile ifade özgürlüğünü hedef almaktadır” denildi.

Siber saldırılar yoluyla iletilerin, haberlerin veya eleştirilerin ortadan kaldırılmasının, “kötü, yozlaşmış, plansız ve halka rağmen otoriter yönetim anlayışının sürdürülemez olduğu gerçeğini” yok edemeyeceği ifade edilen açıklamada, bu tür faaliyetlerin kamu kaynakları kullanılarak finanse edildiğine dair iddialara da yer verildi.

Açıklamada, “Böyle bir durumun varlığı, halkın parası ile halka saldırmak niteliğinde ağır bir durumdur. Kamu mali imkânlarının kişisel ve kötü amaçlar için kullanılması kabul edilemezdir. Kamu makam ve yetkileri ile kamu kaynaklarının, ifade özgürlüğünü bastırmak veya basını susturmak amacıyla kullanılması asla kabul edilemez. Bu iddiaların doğruluğunun saptanması halinde sorumluların gereken cezayı alması için tüm yasal girişimlerin tarafımızdan yapılacağını vurgularız” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, düşünce ve ifade özgürlüğü ile haber alma özgürlüğünün demokrasinin temel taşları olduğu yinelenerek, CTP’nin bu değerlere yönelik her türlü baskı, sindirme ve susturma girişiminin karşısında durmaya devam edeceği belirtildi.