Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Kupası kadınlar eleme maçları, parkede kelimenin tam anlamıyla fırtına estirdi. Gecenin açılışında Esentepe-DİGEM maçında yaşanan heyecanın ardından, ikinci maçta da ligin iki dev ekibi UKÜ ve Şahlan kozlarını paylaştı. İki maçın sonunda rakiplerini mağlup eden DİGEM ve UKÜ, KTSYD Kupası finalinde karşı karşıya gelmeye hak kazandı.

İLK MAÇ NEFESLERİ KESTİ: DİGEM UZATMALARDA GÜLDÜ

Gecenin açılış maçında Esentepe ve DİGEM, hentbolseverlere unutulmaz bir 70 dakika yaşattı. Karşılaşmanın ilk devresini Esentepe 12-11 önde kapatsa da, mücadelenin normal süresi 30-30 beraberlikle sonuçlandı. Uzatmalarda büyük bir direnç gösteren DİGEM, sahadan 34-33 galip ayrılarak finale adını yazdıran ilk takım oldu. Maçta DİGEM’de Zeynep tam 16 gol atarak gecenin yıldızı olurken, Betül ve Medine kritik anlarda skora hayat verdi. Esentepe’de ise Fatma, Efsun ve Deniz’in etkili oyunu galibiyete yetmedi.

İKİNCİ MAÇTA UKÜ FİNALDE

Gecenin ikinci randevusunda ise UKÜ ile Şahlan karşı karşıya geldi. Maça damgasını vuran isim, yaptığı inanılmaz kurtarışlarla UKÜ kalecisi Lamia oldu. Lamia’nın kalesini adeta kapattığı ilk yarı 17-13 UKÜ üstünlüğüyle geçildi. İkinci yarıda Şahlan, Sultan’ın gol yollarıdaki çabasıyla farkı kapatmaya çalışsa da UKÜ’nün savunma direncini kıramadı. Hücumda Mariama’nın attığı 9 golle farkı artıran UKÜ, maçın sonunda 35-25’lik skorla rahat bir galibiyet alarak adını finale yazdırdı.

(Fotoğraflar: Ferah Barışsev)