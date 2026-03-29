Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), ekonomik önlemler tartışması kapsamında yarın yapılacak genel grevin, eğitim ve sağlık alanına taşınmasının “kabul edilemez” olduğunu savundu.

KTTO’dan yapılan yazılı açıklamada, içinden geçilen ekonomik kriz ortamında planlanan tedbirlere toplumun bazı kesimlerinin tepki göstermesinin beklenen bir durum olduğu, ancak bu tepkilerin eğitim ve sağlık gibi temel hizmetleri kesintiye uğratacak noktaya taşınmasının kabul edilemeyeceği belirtildi.

Açıklamada, “Sağlık, en zor durumdaki insanlarımızın; eğitim ise geleceğimiz olan çocuklarımızın en temel ihtiyacıdır.” denilerek, tepkilerin bu iki temel hizmeti aksatması durumunda, toplumsal açıdan ne tedbirlerin ne de tepkilerin bir anlamı olacağı ifade edildi.

Tedbirlerin tartışılmasının doğal olduğu, ancak bu tartışmaların ekonomik krizin yükünü taşıyan dar gelirli vatandaşların yaşamını daha da zorlaştırmadan yürütülmesinin beklendiği kaydedildi.