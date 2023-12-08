banner913
banner932
En fazla yağış Akdeniz’de kaydedildi
En fazla yağış Akdeniz’de kaydedildi
22 0
Yunanistan’la yeni dönem
Yunanistan’la yeni dönem
27 0
 
Türkçe sınavına Arapça cevaplar
Türkçe sınavına Arapça cevaplar
30 0
Haspolat İlkokulu’nda, Kıbrıs Kültür Günü etkinliği düzenlendi
Haspolat İlkokulu’nda, Kıbrıs Kültür Günü etkinliği düzenlendi
68 0
YÖDAK: “Eğitim, insan haklarına saygının temelidir”
YÖDAK: “Eğitim, insan haklarına saygının temelidir”
14 0
Milli gelirimiz 14 bin 648 dolarmış
Milli gelirimiz 14 bin 648 dolarmış
91 0
Gıda pahalılığında dünya 6’ncısıyız!
Gıda pahalılığında dünya 6’ncısıyız!
20 0
banner996
banner985

Zorunlu deprem sigortasının KKTC’de de yürürlüğe girmesi için ortak çalışma

banner989

banner974
Zorunlu deprem sigortasının KKTC’de de yürürlüğe girmesi için ortak çalışma
banner971
Zorunlu deprem sigortasının KKTC’de de yürürlüğe girmesi çalışmalarına ivme kazandırmak için Türkiye Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) ile KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği arasında niyet mektubu imzalandı.
Verilen bilgiye göre, iki kurumun bir süredir devam eden ortak çalışmaları sonucunda imzalanan niyet mektubuna DASK adına Yönetim kurulu yetkilisi Zafer Dalka ve KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği adına Yönetim Kurulu Başkanı Raif Çukurovalı ve Birlik Genel Sekreter İbrahim Kavçın imza koydu.
Hedefin çalışmaların kısa sürede tamamlanması ve KKTC milli servetinin sigorta güvencesi altına alınması olduğu kaydedildi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.