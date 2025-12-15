Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. (Koopbank) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ataman, uluslararası düzeyde kooperatif bankacılığını temsil eden Uluslararası Kooperatif Bankacılığı Birliği (ICBA – International Cooperative Banking Association) Yönetim Kuruluna seçildi.

Uluslararası Kooperatif Bankacılığı Birliği’nin Yönetim Kurulu Toplantısı, 12 Aralık 2025 tarihinde Polonya’nın Varşova kentinde gerçekleştirildi. Toplantıda yapılan seçim sonucunda Koopbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ataman, Birliğin Yönetim Kurulu üyeleri arasında yer aldı.

Koopbank’ın kooperatif bankacılığını küresel ölçekte temsil eden ICBA’deki bu temsiliyetinin yanı sıra, Banka aynı zamanda kooperatifçilik hareketinin en üst düzey uluslararası çatı örgütü olan Uluslararası Kooperatifler Birliği’nin (ICA – International Cooperative Alliance) de üyesi konumunda bulunuyor. Bu durum, Koopbank’ın kooperatif ilkeleri doğrultusunda uluslararası alandaki etkinliğini güçlendiren unsurlar arasında yer alıyor.

Genel Müdür Kemal Ataman, konuya ilişkin değerlendirmesinde, kooperatif bankacılığının yerel kalkınmayı, dayanışmayı ve finansal kapsayıcılığı merkeze alan güçlü bir model olduğuna dikkat çekti. ICBA Yönetim Kurulunda görev almanın hem Koopbank hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kooperatif bankacılığı açısından önemli bir sorumluluk ve onur olduğunu belirten Ataman, bu görev süresince ülkenin kooperatifçilik alanındaki birikimini uluslararası platformlarda paylaşmayı ve küresel iş birliklerine katkı sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Yeni görevle birlikte Koopbank’ın, kooperatif bankacılığının uluslararası platformlardaki temsilinde ve küresel ölçekte politika, deneyim ve iyi uygulamaların paylaşılmasında daha aktif ve etkin bir rol üstlenmesi bekleniyor. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kooperatif bankacılığı modeli de bu temsiliyet aracılığıyla uluslararası düzeyde daha güçlü bir şekilde görünür olma imkanına sahip olacak.

Uluslararası Kooperatif Bankacılığı Birliği, dünya genelinde kooperatif bankalarının ortak çıkarlarını savunmayı, sürdürülebilir finans ve kapsayıcı bankacılık ilkeleri doğrultusunda politika ve iş birlikleri geliştirmeyi amaçlayan önemli bir uluslararası kuruluş olarak biliniyor.