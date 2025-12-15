İki kurumdan yapılan ortak açıklamaya göre, 2023’te 417,78 milyon ABD doları olan cari işlemler hesabı, 2024’te 502,03 milyon ABD doları fazla verdi.

2024'te dış ticaret açığı önceki yıla oranla yüzde 25 artarak 3.332,70 milyon ABD dolarına yükseldi.

Turizm ve eğitim kaynaklı gelirlerde ise, bir önceki yıla oranla artış yaşandı. Turizm kaynaklı gelirler yüzde 3,9 artışla 1.774,25 milyon ABD doları, eğitim kaynaklı net gelirler ise yüzde 12,4’lük artışla 833,12 milyon ABD doları oldu.

-Dış ticaret dengesi

IMF’nin Altıncı El Kitabı formatına uygun olarak hazırlanan 2024 yılı Ödemeler Dengesi İstatistiklerine göre, dış ticaret dengesinde, 2023’te 183,09 milyon ABD doları olan toplam mal ihracatı, 2024’te bir önceki yıla göre yüzde 4,7 azalarak 174,43 milyon ABD dolarına geriledi.

2023’te 2.849,65 milyon ABD doları olan toplam mal ithalatı, 2024’te yüzde 23,1 artarak 3.507,12 milyon ABD dolarına yükseldi.

-Hizmetler Dengesi

2023’te 2.437,36 milyon ABD doları olan hizmetler dengesi kaynaklı net gelirler 2024’te 2.586,99 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi kaynaklı gelirlerin en büyük iki kalemini “Seyahat” kalemi altındaki “Turizm” ve “Eğitim” gelirleri oluşturdu.

2023’te 1.707,18 milyon ABD doları olan turizm kaynaklı net gelirler 2024’te önceki yıla göre yüzde 3,9 artışla, 1.774,25 milyon ABD dolarına yükseldi.

2023’te 741,22 milyon ABD doları olan eğitim kaynaklı net gelirlerse 2024’te yüzde 12,4 artarak 833,12 milyon ABD doları oldu.

-Birincil gelir dengesi

Birincil gelir dengesi kaynaklı girişler, 2023’te 336,03 milyon ABD doları iken, 2024’te 793,54 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Bu gelirlerin artışındaki en önemli etken diğer yatırım gelirleri oldu. “Diğer Yatırımlar” altındaki Faiz Gelirleri kaleminde, Merkez Bankası’nın yurtdışından elde ettiği faiz gelirleri 2024’te 652,14 milyon ABD doları, bankaların yurtdışından elde ettiği faiz geliri ise 261,34 milyon ABD doları oldu.

-İkincil gelir dengesi

2023 yılında 310,95 milyon ABD doları olan ikincil gelir dengesi kaynaklı girişler, 2024’te 454,19 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

-Sermaye hesabı

2023’te 15,77 milyon ABD doları olan sermaye çıkışı, 2024’te 95,03 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

-Finans hesabı

KKTC ekonomisinden 2023 yılında Finans Hesabı kalemleri kaynaklı 44,31 milyon ABD doları net çıkış yaşanırken, 2024’te 7,66 milyon ABD doları net giriş oldu.

KKTC ekonomisine 2023’te Doğrudan Yatırımlar kaynaklı 843,59 milyon ABD doları, 2024’te ise 805,46 milyon ABD doları giriş gerçekleşti.

2023 ve 2024 yıllarında yurtdışı yerleşiklerin gayrimenkul kaynaklı yatırımları ilk sırada yer alırken bunlar sırasıyla 843,20 milyon ABD doları ve 796,24 milyon ABD doları oldu.

KKTC’de faaliyet gösteren bankaların yurtdışında yerleşik kuruluşlar tarafından ihraç edilen menkul değerlere yönelik yatırımlarında, 2024’te 221,26 milyon ABD doları artış yaşandı.

Diğer Yatırımlar kaleminde, 2023’te 97,71 milyon ABD doları, 2024 yılında ise 24,87 milyon ABD doları net giriş oldu.

KKTC’de faaliyet gösteren bankaların efektif ve yurtdışında yerleşik kuruluşlarda bulundurdukları hesaplarda 2024 yılında 11,89 milyon ABD doları azalış yaşandı.

Diğer sektörler (bankalar dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin) yurtdışında bulundurdukları hesaplarda 2024 yılında 19,08 milyon ABD doları artış gerçekleşti.

2023 yılında krediler kaynaklı KKTC ekonomisine 46,99 milyon ABD doları net giriş sağlanırken, 2024 yılında ise KKTC ekonomisinden 41,13 milyon ABD doları net çıkış yaşandı.

-Rezerv varlıklar

Rezerv varlıklarda 2024 yılında 567,24 milyon ABD doları artış oldu. Rezerv varlıkların alt kalemi olan efektif ve mevduatlarda 2024 yılında 819,63 milyon ABD doları artış gerçekleşti. Menkul kıymetlerde ise 2024 yılında 252,89 milyon ABD doları azalış gerçekleşti.

Ödemeler Dengesi İstatistiklerine KKTC Başbakanlık İstatistik Kurumu (https: stat Eov.ct.tr ) ve KKTC Merkez Bankası (htt kktcmerkezbankasi.or resmi Internet sitelerinden ulaşılabilir.









