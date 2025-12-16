Kuzey Kıbrıs Turkcell, gayrimenkul sektörünün öncü firmalarından Noyanlar Grup ile stratejik bir teknoloji iş birliğine imza attı. Protokol çerçevesinde Noyanlar Grup, yeni konut projelerinde Turkcell’in yüksek hızlı fiber internet ve güçlü network altyapısını tercih ederken, aynı zamanda akıllı ev çözümlerinin entegrasyonunu da Turkcell ile birlikte gerçekleştirecek.

İmza töreni, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Noyanlar Grup Satış Direktörü Zarif Noyan, Kuzey Kıbrıs Turkcell Kurumsal Satış Müdürü Gürhan Uncuoğlu ve satış ekiplerinin katılımıyla gerçekleşti.

İş birliği sayesinde Noyanlar Grup’un hayata geçireceği yaşam alanlarında, hızlı ve kesintisiz internet bağlantısı ile birlikte güvenlik, enerji yönetimi ve konforu artıran akıllı ev teknolojileri standart hale gelecek.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir törende yaptığı açıklamada, “Yaşam alanlarında güçlü altyapı ve ileri teknoloji artık temel bir ihtiyaç. Noyanlar Grup ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, bu alanlarda birlikte katma değer üretmemizi sağlayacak. Fiber altyapımız ve dijital çözümlerimizle modern yaşamı destekleyen projelere katkı sunmaktan mutluyuz” dedi.

Noyanlar Grup Satış Direktörü Zarif Noyan ise yaptığı açıklamada, “Kuzey Kıbrıs Turkcell’in teknolojik gücü ve yenilikçi çözümleri, bizim gibi müşteri odaklı çalışan kurumlar için büyük bir avantaj. Bu iş birliği ile hizmet kalitemizi daha da ileri taşımayı hedefliyoruz” dedi.