İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği (İEZB) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) arasında, Atatürk Mesleki Eğitim Merkezi ve Gazimağusa Teknoloji Geliştirme Merkezi (GMTGB) kapsamında eğitim, pazarlama ve teknoloji alanlarında iş birliğini içeren protokol maddeleri üzerinde anlaşma sağlandı.

İEZB Başkanı Serkan Kırmızı ve DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, ortak eğitim projeleri, staj olanakları, teknoloji ticarileştirme ve dijital pazarlama gibi başlıkları kapsayan kapsamlı bir iş birliği çerçevesi oluşturuldu.

Eğitim ve Sektör İş Birliği Güçleniyor

İEZB ve DAÜ, bölgedeki mesleki eğitimin niteliğini artırmak ve öğrencilerin iş dünyasıyla daha güçlü bağlar kurmasını sağlamak için ortak adımlar atma konusunda uzlaştı.

Protokolde öne çıkan başlıca maddeler:

Öğrencilerin İEZB üyesi işletmelerde staj ve iş deneyimi kazanması,

kazanması, Sektör ihtiyaçlarına uygun mesleki gelişim ve sertifikasyon programlarının hazırlanması,

hazırlanması, Öğrenciler ile sektör çalışanlarına yönelik kariyer günleri, seminerler ve workshop’ların düzenlenmesi,

düzenlenmesi, Robotik atölyeleri, kodlama hackathon’ları ve teknoloji temelli uygulamalı öğrenme etkinliklerinin hayata geçirilmesi.

Teknoloji ve Pazarlama Alanında Yeni Fırsatlar

İş birliği kapsamında, İEZB ile Gazimağusa Teknoloji Geliştirme Merkezi (GMTGB) arasında teknoloji ürünlerinin pazarlanması ve ticarileştirilmesi konusunda da ortak projeler yürütülecek.

Planlanan çalışmalar arasında:

İEZB üyesi işletmeler ile GMTGB bünyesindeki teknoloji ve Ar-Ge firmaları arasında teknoloji fuarları, demo günleri ve satış-pazarlama etkinlikleri ,

, “Teknoloji ticarileştirme, ürün-pazar eşleştirmesi, dijital pazarlama ve yeni üretim teknolojileri” konularında ortak eğitim ve sertifikasyon programları yer alıyor.

Serkan Kırmızı: “Eğitimden Üretime Uzanan Köprüyü Birlikte Kuruyoruz”

İEZB Başkanı Serkan Kırmızı, yapılan görüşmenin ardından şu değerlendirmede bulundu:

“DAÜ ile yürüttüğümüz bu iş birliği süreci, bölgedeki mesleki eğitim anlayışına yeni bir vizyon kazandıracak.

Gençlerimizin çağın teknolojik gereksinimlerine uygun yetişmesini ve yerel işletmelerimizin dijital dönüşümünü desteklemeyi hedefliyoruz.”

Prof. Dr. Hasan Kılıç: “Üniversite Bilgi Birikimi, Üretimle Buluşacak”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ise şunları söyledi:

“İEZB ile mutabakata vardığımız bu iş birliği çerçevesi, eğitim ve üretim alanlarını birbirine daha güçlü bağlayacak.

Üniversitemizin bilgi birikimi, bölge ekonomisinin gelişimine katkı sağlayacak.”