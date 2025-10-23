Ekinci konuyla ilgili yaptığı açıklamada, SAFE hakkındaki son açıklamaların, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz açısından yeni bir tartışma alanı açtığını ifade etti.

Ekinci, GKRY Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın açıklamalarının, Türkiye’nin bu programa dolaylı biçimde dahil olabileceği yönündeki değerlendirmeleri gündeme getirdiğini belirtti.

SAFE Programı’nın AB’nin ortak savunma kapasitesini güçlendirmeyi, üye devletlerin savunma sanayileri arasındaki iş birliğini artırmayı ve Avrupa güvenliğini daha bağımsız bir çerçevede şekillendirmeyi hedefleyen bir yapı olduğunu kaydeden Ekinci, “Bu çerçevede Türkiye’nin sürece dahil edilmesi ihtimali, Ankara’nın bölgesel güvenlik ve istikrar açısından sahip olduğu stratejik önemi bir kez daha göstermektedir.” dedi.

Ekinci, Kıbrıs Türk halkının adanın siyasi, sosyal ve kültürel kimliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, AB’nin Kıbrıs’ta kalıcı bir barıştan söz edebilmesi için adadaki her iki halkın eşit varlığını ve meşru iradesini tanımakla yükümlü olduğunu ifade etti.

Ekinci ayrıca, bu gelişmenin Kıbrıslı Türkler açısından yalnızca teknik bir savunma politikası konusu değil, aynı zamanda temsil ve görünürlük meselesi olduğunu da vurguladı.

Açıklamasında, Kıbrıslı Türklerin Avrupa’nın güvenlik politikalarında belirleyici bir güç olma iddiası taşımadığını da ifade eden Ekinci, barış, istikrar ve diyalog arayışının dışında kalmak istemediklerini dile getirdi.

Ekinci, Avrupa kamuoyuna ve karar alıcılarına çağrıda da bulunarak, “Bölgedeki her adımda, Kıbrıslı Türklerin iradesine ve varlığına saygı gösterilmesi, ortak geleceğin temel koşuludur. Kıbrıs’ta barışın yolu, tek taraflı temsiliyetin değil, karşılıklı tanımanın ve diyalogun güçlenmesinden geçmektedir. Bu farkındalık, yalnızca Kıbrıslı Türkler için değil, Doğu Akdeniz’de istikrarı savunan herkes için ortak bir sorumluluktur.” dedi.